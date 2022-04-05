Москвичам старше 50 лет напомнили о возможности бесплатно пройти курсы переподготовки

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи старше 50 лет смогут бесплатно освоить новую профессию или повысить квалификацию. Для этого им необходимо обратиться в учебный центр «Профессионал», где в настоящее время открыто свыше 60 курсов по разным направлениям.

— В «Профессионале» мы помогаем людям старшего поколения чувствовать себя уверенно на рынке труда и оставаться востребованными как можно дольше, — рассказала директор учебного центра Елена Крутицкая.

В рамках занятий москвичи могут получить современные технические навыки и переучиться на новую специальность. Процесс обучения занимает от недели до двух-трех месяцев. Практически все курсы можно пройти в онлайн режиме.

Самыми востребованными направлениями среди москвичей старше 50 лет оказались управление закупками, работа в программах «1:С», веб-дизайн и аналитика данных, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В марте в столичном центре «Профессионал» открылись курсы для начинающих бизнесменов. В учебном центре основам профессии бизнес-тренера обучают за полтора месяца. В первую очередь эти курсы будут полезны людям с психологическим, педагогическим и бизнес-образованием, которые хотят построить карьеру в корпоративном обучении. Все занятия проходят в онлайн-формате.