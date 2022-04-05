Наталья Сергунина: Москва помогает технологическим стартапам создавать импортозамещающие технологии
Городская программа по поддержке технологических стартапов StartHub.Moscow помогает московским предпринимателям активно заниматься разработкой импортозамещающих товаров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 5 апреля.
— До 10 апреля стартапы могут подать заявку на участие в третьем наборе программы. Эксперты выберут 120 самых интересных проектов, а 1 июня стартует интенсивный образовательный курс, который продлится пять месяцев. По итогам обучения выпускники презентуют свои работы инвесторам, представителям корпораций и города, — отметила представитель мэрии.
По словам заммэра, акселератор позволяет масштабировать IT-решения и продукты, которые в дальнейшем смогут конкурировать с иностранными сервисами. Одна из компаний, участвующих в программе, нацелена на автоматизацию лабораторной микроскопии. Как уточняется, проект предполагает недорогой гаджет на базе смартфона, где нейросетевые алгоритмы анализируют изображение и сами находят патологии.
— Основной игрок на рынке микроскопии крови — шведская компания. Главная проблема их решения — высокая стоимость, более 150 тысяч долларов за устройство. Цена нашего AI-микроскопа не превышает четырех тысяч долларов. Мы смогли добиться этого благодаря 3D-печати, облачному хранилищу и смартфону в качестве аппаратной базы, а в части оптики используем стандартный лабораторный микроскоп, — пояснил генеральный директор компании Ансар Жалялов.
Еще один участник, который специализируется на разработке социальных сетей для работы и бизнеса, предоставляет возможность по поиску квалифицированных наставников, партнеров и деловых сотрудников.
— Мы считаем, что в России должна быть среда, в которой бизнесам, профессионалам, экспертам будет комфортно и которая будет способствовать росту доходов. В нашем приложении уже зарегистрированы более 500 тысяч пользователей. К концу весны мы ожидаем аудиторию в несколько миллионов человек, — добавил основатель деловой соцсети Семен Теняев.
Программа StartHub.Moscow реализуется с помощью Агентства инноваций Москвы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Она объединяет представителей бизнеса и технологические компании, а также обеспечивает столицу созданием и внедрением инновационных решений.
Присоединиться к проекту могут стартапы с активными продажами, а также различные команды и проекты. Резидентам будут доступны коворкинг-площадка, зал для деловых встреч. Помимо этого, предприниматели получат возможность наладить экономические связи.
Уточняется, что выручка участников программы выросла в три раза. Так, 111 компаний показали значительный рост выручки и привлеки в инвестиционный проект 970 миллионов рублей.