Наталья Сергунина: Москва помогает технологическим стартапам создавать импортозамещающие технологии

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Городская программа по поддержке технологических стартапов StartHub.Moscow помогает московским предпринимателям активно заниматься разработкой импортозамещающих товаров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 5 апреля.

— До 10 апреля стартапы могут подать заявку на участие в третьем наборе программы. Эксперты выберут 120 самых интересных проектов, а 1 июня стартует интенсивный образовательный курс, который продлится пять месяцев. По итогам обучения выпускники презентуют свои работы инвесторам, представителям корпораций и города, — отметила представитель мэрии.

По словам заммэра, акселератор позволяет масштабировать IT-решения и продукты, которые в дальнейшем смогут конкурировать с иностранными сервисами. Одна из компаний, участвующих в программе, нацелена на автоматизацию лабораторной микроскопии. Как уточняется, проект предполагает недорогой гаджет на базе смартфона, где нейросетевые алгоритмы анализируют изображение и сами находят патологии.

— Основной игрок на рынке микроскопии крови — шведская компания. Главная проблема их решения — высокая стоимость, более 150 тысяч долларов за устройство. Цена нашего AI-микроскопа не превышает четырех тысяч долларов. Мы смогли добиться этого благодаря 3D-печати, облачному хранилищу и смартфону в качестве аппаратной базы, а в части оптики используем стандартный лабораторный микроскоп, — пояснил генеральный директор компании Ансар Жалялов.

Еще один участник, который специализируется на разработке социальных сетей для работы и бизнеса, предоставляет возможность по поиску квалифицированных наставников, партнеров и деловых сотрудников.

— Мы считаем, что в России должна быть среда, в которой бизнесам, профессионалам, экспертам будет комфортно и которая будет способствовать росту доходов. В нашем приложении уже зарегистрированы более 500 тысяч пользователей. К концу весны мы ожидаем аудиторию в несколько миллионов человек, — добавил основатель деловой соцсети Семен Теняев.

Программа StartHub.Moscow реализуется с помощью Агентства инноваций Москвы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Она объединяет представителей бизнеса и технологические компании, а также обеспечивает столицу созданием и внедрением инновационных решений.

Присоединиться к проекту могут стартапы с активными продажами, а также различные команды и проекты. Резидентам будут доступны коворкинг-площадка, зал для деловых встреч. Помимо этого, предприниматели получат возможность наладить экономические связи.

Уточняется, что выручка участников программы выросла в три раза. Так, 111 компаний показали значительный рост выручки и привлеки в инвестиционный проект 970 миллионов рублей.