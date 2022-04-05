«Лучше шоколада»: биолог назвал главный продукт для работы мозга

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Биолог Дмитрий Алексеев рассказал, что нужно есть, чтобы поддерживать работу мозга.

Он отметил, что из рациона нельзя исключать жиры, а напротив, их нужно включать еще больше, чтобы улучшить умственные способности. Лучше всего их есть на завтрак.

— Утром с кофе жиры отлично всасываются и являются хорошим питанием для мозга. Как лайфхак я бы посоветовал использовать кокосовое масло в те моменты, когда нужна протяженная умственная работа. Его можно добавить в термос с теплой водой, и потихоньку ее пить в течение дня. Вы будете чувствовать постоянную работу своего «мотора». Это работает лучше любого шоколада, от которого будет неимоверный взлет, но потом такой же спад, — сказал эксперт в новом выпуске на YouTube-канале RTVI.

Дмитрий Алексеев добавил, что если экзамен длится час, то шоколад, который тоже богат жирами, подойдет, но если протяженность около четырех часов, то лучше использовать растворенное кокосовое масло.

Эндокринолог Анна Павлова рассказала, какие завтраки будут способствовать похудению. По ее словам, утром необходимо есть пищу, богатую жирами и клетчаткой.