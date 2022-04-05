Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кремль: Празднование Дня Победы в России пройдет в обычном режиме

Георгий Соланович

Общество
Кремль: Празднование Дня Победы в России пройдет в обычном режиме
Фото: Администрация президента РФ

Празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране, он был и останется святым праздником для всех и вся, — заявил он.

Песков добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР, передает РИА Новости.

15 марта в Петербурге стартовала активная подготовка к празднику 9 Мая. В настоящее время ведется поиск подрядчиков, которые займутся украшением улиц и проспектов. Власти города выделят на праздничное оформление Петербурга около сорока миллионов рублей.

Сообщается, что на улицах Петербурга появятся декоративные композиции, флаги и прочие тематические украшения. Так, две композиции «Фотохроника Ленинграда» установят у Гостиного Двора. Еще три появятся в Александровском саду, на Сенатской площади, на Малой Морской улице. На площади Восстания разместят три объекта «Звезда».

Читайте также:
Праздники Дмитрий Песков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте