Кремль: Празднование Дня Победы в России пройдет в обычном режиме

Фото: Администрация президента РФ

Празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране, он был и останется святым праздником для всех и вся, — заявил он.

Песков добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР, передает РИА Новости.

15 марта в Петербурге стартовала активная подготовка к празднику 9 Мая. В настоящее время ведется поиск подрядчиков, которые займутся украшением улиц и проспектов. Власти города выделят на праздничное оформление Петербурга около сорока миллионов рублей.

Сообщается, что на улицах Петербурга появятся декоративные композиции, флаги и прочие тематические украшения. Так, две композиции «Фотохроника Ленинграда» установят у Гостиного Двора. Еще три появятся в Александровском саду, на Сенатской площади, на Малой Морской улице. На площади Восстания разместят три объекта «Звезда».