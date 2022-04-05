Два автомобиля и автобус столкнулись на Кавказском бульваре

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Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло на Кавказском бульваре. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Около 15:00 часов на Кавказском бульваре в районе дома 29 произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса маршрута № 844, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

По предварительным данным, виновником аварии является водитель одной из легковушек. Мужчина потерял управление, потому что ему стало плохо во время движения.

В результате ДТП он пострадал и был доставлен в больницу. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД, заключили в департаменте.