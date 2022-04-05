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Житель столицы хотел приобрести иномарку, но стал жертвой обмана

Елена Самойлова

Происшествия
Житель столицы хотел приобрести иномарку, но стал жертвой обмана
Фото: Unsplash

Житель столицы хотел приобрести иномарку, но стал жертвой обмана. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в воскресенье, 3 апреля, в отделение полиции поступил материал проверки по обращению гражданина. Мужчина указал, что 14 марта через один из сайтов в интернете он хотел приобрести автомобиль марки Lexus 2010 года выпуска.

Он связался с продавцом, а затем они договорились встретиться. Увидевшись лично, незнакомец сказал, что стоимость автомобиля составляет 185 тысяч рублей.

После этого продавец попросил разбить платеж на две части. Первую, предоплату в размере десяти тысяч рублей, он потребовал перевести сразу же.

Остальную сумму тот предложил заплатить потом. После выплаты всей суммы заявитель решил проверить машину и ее владельца через приложение.

Так он узнал, что настоящим владельцем авто является женщина, а он стал жертвой обмана. Сумма ущерба составила 185 тысяч рублей, заключили в столичном МВД.

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