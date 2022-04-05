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Эксперт перечислил имена самых эгоистичных женщин

Лейла Алиева

Общество
Эксперт перечислил имена самых эгоистичных женщин
Фото: Pexels

Историк и практик магии Михаил Декан считает, что имя с самого рождения способно сформировать будущее человека, например, сделав из женщины эгоистку.

— В Древнем Риме, чтобы изменить судьбу, нужно было написать свое имя в зеркальном отображении. Это очень глубокая мысль, — отметил эксперт.

Он выделил три имени среди представительниц женского пола, которые обладают особым эгоизмом.

Роза

Это имя находится под покровительством знака зодиака Лев, его обладательницы отличаются горделивым нравом. Они с ранних лет живут в обожании и любви, уверены в своей исключительности и всегда находятся в центре внимания.

— Она слышит только себя, наслаждается жизнью. И если ей в чем-то отказывают, для нее это — стресс. Для нее это — «навсегда мир перевернулся». И она сразу же начинает в конфронтацию входить. С другой стороны, эта женщина будет предана партнеру и семье в ответ на обожание, — объясняет мистик.

Оксана

Обладательницами этого имени управляет знак зодиака Овен. Они капризны, раздражительны и, конечно же, эгоистичны. Оксаны обладают яркой внешностью и умело воздействуют на мужской пол. По словам Декана, с такими женщинами в быту будет очень сложно из-за того, что они привыкли всегда получать желаемое.

Вера

Этим поэтичным именем управляет планета Сатурн. Такие женщины зациклены на себе и собственных интересах.

Вместе с этим они не могут принимать самостоятельных решений и перекладывают ответственность на других людей. Несмотря на свою горделивость и неразговорчивость, они умеют дружить и всегда приходят на помощь родным и близким, передает слова Декана Пятый канал.

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