Должник возместил в бюджет РФ более 904 миллионов рублей

Фото: Pixabay

СК завершил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Звезда Телеком». Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с включением в налоговые декларации ложных сведений. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— В период с 2013 по 2015 годы руководитель ООО «Звезда Телеком» заключал фиктивные договора с фирмами-однодневками на оказание услуг по сервисному обслуживанию сетей передачи данных, расположенных в бизнес-центрах города Москвы, после чего обеспечил внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерскую, а также налоговую отчетности организации и их предоставление в налоговый орган, — рассказала представитель ведомства.

В результате деятельности обвиняемого не были уплачены налоги на добавленную стоимость и прибыль. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету РФ, превысила 533 миллиона рублей.

На основании материалов налоговой проверки следователи смогли провести необходимые следственные действия, что позволило изобличить фигуранта в совершении преступления.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью погасил задолженность. При учете штрафных санкций и пени, сумма его долгов составила более 904 миллионов рублей.

— В связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, на основании примечания к статье 199 УК РФ уголовное дело в отношении указанного лица прекращено по нереабилитирующим основаниям, — резюмировала Иванова.

4 апреля СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении учредителя строительной организации, подозреваемого в обмане дольщиков на сумму, превышающую 105 миллионов рублей.