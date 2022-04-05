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Подмосковный депутат рассказал о пользе ежегодного областного субботника

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковный депутат рассказал о пользе ежегодного областного субботника
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ежегодный субботник объединяет жителей Московской области и воспитывает уважение к своему дому, двору и городу. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый во вторник, 5 апреля.

— С каждым годом все больше жителей Подмосковья выходят на субботники, они уже стали доброй традицией, объединяющей поколения. Многие с удовольствием принимают в них участие, они хотят сделать свой город чище и уютней, — отметил он в комментарии РИАМО.

По словам депутата, важно, чтобы в субботнике принимали участие представители разных поколений. Дети получают хороший пример от взрослых, а также с малых лет учатся беречь природу и не мусорить.

В этом году проведение субботника в Московской области запланировано на 16 апреля. Так, в области подготовили более тысячи пунктов выдачи инвентаря.

Все точки проведения субботника и пункты выдачи нанесли на интерактивные карты. Жители области и коммунальные службы совместными усилиями приведут в порядок общественные пространства, дворовые территории, подъезды, памятники, парки, а также социальные объекты, передает портал «Подмосковье сегодня».

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