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«Оглушенность сознания»: иммунолог Крючков перечислил симптомы «стелс-омикрона»

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
«Оглушенность сознания»: иммунолог Крючков перечислил симптомы «стелс-омикрона»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сублиния BA.2, «стелс-омикрон», не имеет отличительных симптомов. Этот вариант коронавируса напоминает «омикрон» BA.1, для него характерны слабость, ломота в теле, температура и ряд других симптомов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал иммунолог Николай Крючков.

По его словам, заболевшему человеку необязательно точно знать, каким именно штаммом он заразился.

— Если это случилось в Москве и Санкт-Петербурге, то сейчас фактически это наверняка «стелс-омикрон». Но это необходимо понимать только для эпидемиологических целей, а для индивидуальной клинической практики никакого значения не имеет, — подчеркнул эксперт.

Крючков обратил внимание, что название «стелс-омикрон» — условное. Оно связано с тем, что этот вариант невозможно отличить от BA.1, первой сублинии «омикрона», без проведения секвенирования. Данный процесс достаточно дорогостоящий и не применяется в клинической практике, заметил иммунолог.

Специалист рассказал, что у «стелс-омикрона» нет никаких характерных симптомов.

— Все симптомы те же самые: температура, слабость, ломота в теле, потеря обоняния, хотя и реже, чем раньше. Всякие неспецифические симптомы в виде болей в животе, особенно у детей. Колебания давления, потливость, оглушенность сознания, — перечислил собеседник «ВМ».

Как заметил Крючков, «стелс-омикрон» отличается высокой заразностью, однако его летальность в несколько раз ниже, чем у «дельты». Примерно в 90 процентах случаев заболевание протекает легко, резюмировал эксперт.

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