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Мужчину отправили в колонию на 14 лет за заказное убийство в Подмосковье

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчину отправили в колонию на 14 лет за заказное убийство в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Московской области мужчина признан виновным в заказном убийстве. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 25-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве, совершенном по найму, а также в двух эпизодах незаконного приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия, — рассказала представитель ведомства.

По данным следствия, в октябре 2021 года знакомый потерпевшего, задумав убийство, обратился к подсудимому как к исполнителю. За определенную сумму денег, превышающую миллион рублей, тот согласился совершить преступление.

Тогда организатор предоставил ему боеприпасы и огнестрельное оружие. В октябре 2021 года в Дубне мужчина выстрелил потерпевшему в голову, отчего тот скончался на месте происшествия.

После этого злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан по горячим следам. Организатор при этом был объявлен в международный розыск, отметила Врадий.

Она добавила, что исполнитель убийства признал вину и раскрыл подробности преступления в ходе предварительного следствия. Московский областной суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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