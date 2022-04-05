Врач-терапевт Сайног рассказала о симптомах и причинах развития гиповитаминоза

Фото: Depositphotos

Авитаминоз — это патологическое состояние, возникающее при критичном отсутствии в человеческом организме определенного витамина. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног.

По ее словам, чистый авитаминоз в настоящее время встречается достаточно редко:

— Чаще всего мы встречаемся на практике с гиповитаминозом — состоянием, характеризующимся снижением усвоения или поступления витаминов в организм.

Симптомы гиповитаминоза появляются не сразу, а с течением времени, и зависят от нехватки конкретного вещества.

Недостаток витамина А

Конъюнктивит, сухость кожи, проблемы с кожей, в частности фурункулез (образование фурункулов — прим. «ВМ»), снижение зрения в темноте.

Недостаток витамина D

Слабость, головные и мышечные боли, судороги, потеря аппетита. У детей может привести к рахиту, задержке роста, у взрослых — к остеопорозу.

Недостаток витамина С

Повышенная кровоточивость десен, ухудшение состояния кожи, появление синяков и кровоподтеков.

Недостаток витамина В

Трещины на губах, «заеды» в уголках рта, повышенная раздражительность, онемение в конечностях, мышечная слабость, головокружения, ломкость ногтей, волос, ощущение жжение на языке и др.

Недостаток витамина Е

Мышечная дистрофия, снижение зрения, расстройство координации движений, потеря эластичности кожных покровов, тусклые, ломкие волосы.

Причин развития гиповитаминоза несколько, отмечает врач. Чаще всего его вызывает не рациональное, не разнообразное питание, голодание, соблюдение строгих диет, заболевания ЖКТ, курение, злоупотребление алкоголем, прием определенных медикаментов, повышенная потребность в витаминах у детей, спортсменов, беременных и кормящих женщин.

Чтобы избежать гиповитаминоза, врач рекомендует сбалансированно питаться растительной и животной пищей, избегать употребления алкоголя, отказаться от курения, строгих диет и голоданий.

По словам врача, прием витаминов необходим в том случае, если гиповитаминоз выявлен специалистом и имеются симптомы недостатка витаминов.

— В отдельных случаях пациентам назначают дополнительное лечение болезней желудочно-кишечного тракта и других расстройств. Это зависит от конкретной причины дефицита витаминов, — пояснила Сайног.

Чтобы узнать о наличии дефицита каких-либо витаминов, необходимо обратиться к терапевту, а он назначит все необходимые анализы.

— Если вы вдруг принимаете поливитаминные комплексы, обратите внимание на состав. Рекомендую принимать витамины, содержащие физиологическую суточную потребность. Всем взрослым не помешает профилактический прием витамина D в дозе 1000 МЕ в сутки, — отметила врач.

Она также предупредила, что самостоятельный прием витаминов опасен. Он также может привести к развитию гипервитаминоза. Только здесь может случиться их переизбыток.

— Переизбыток витаминов может проявляться в виде общей интоксикации, местных аллергических реакций. Зависит это от избытка того или иного витамина, — заключила врач.