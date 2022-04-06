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Производство труб из отечественных материалов запущено в Москве

Александр Афонин

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Производство труб из отечественных материалов запущено в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Группа «Полипластик» начала производство труб из термостойкого полиэтилена PE-RT, выполненного из отечественного сырья, в Москве. Об этом, в среду, 6 апреля, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— В условиях ограниченных зарубежных поставок продукция из отечественного сырья становится все более востребованной. Так, столичный завод приступил к производству труб из термостойкого полиэтилена из российских материалов, — сообщил он.

Овчинский отметил, что в планах предприятия ежегодно выпускать 15 миллионов метров изделий. На данный момент началось изготовление первых партий линии труб для теплых полов. В ближайшее время будет запущена линия для радиаторного отопления, отметил руководитель департамента.

«Полипластик» будет выпускать однослойные и пятислойные трубы PE-RT. Полимерные гранулы и основное сырье поставляют отечественные производители. Импортное сырье используется только для создания клеевого слоя, доля которого составляет не более двух процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 марта руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что столичные инженеры изготовили кабель для искусственного сердца.

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