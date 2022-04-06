Семь прудов XVIII века приведут в порядок в столичном парке «Кусково»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Кусковский лесопарк Карта всех событий

В московском лесопарке «Кусково» приведут в порядок семь прудов XVIII века. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

По его словам, специалисты планируют провести реабилитацию таких прудов, как Малый, Большой и Малый Радужные, Руинный, Сухой, Собачий и Локасинский. Им вернут исторический внешний вид.

— Все водоемы в парке искусственные. Ранее территория была заболочена. При Петре Шереметеве во время формирования архитектурно-паркового ансамбля для ее осушения вырыли несколько каналов и прудов, самый значительный стал центром поместья — Большой Дворцовый пруд. Его вместе с каскадом небольших прудов называют Кусковской речкой, — рассказал Мельников.

У прудов сейчас наблюдаются схожие проблемы — береговые линии покрыты зарослями и сорняками, загрязнены строительным и бытовым мусором, водоемы обмелели и заилились. Замруководителя уточняет, в ходе работ в прудах откачают воду, очистят от мусора и иловых отложений, немного углубят дно.

Кроме того, специалисты выполнят укрепление берегов: их выровняют, уложат специальные геоматы с ячейками, поверх насыплют песок, а затем гравий. Для поддержания нормативного качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости обустроят систему постоянной подпитки от технического водопровода, пишет официальный сайт мэра Москвы.

15 марта специалисты начали инженерную подготовку к восстановительным работам территории лесопарка «Кусково» в столице.