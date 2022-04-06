Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин: Объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 миллиард рублей

Полина Долганова

Город
Собянин: Объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 миллиард рублей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общий объем грантов на создание и расширение сетей фастфуда в столице составил 1 миллиард рублей. Об этом глава города рассказал в среду, 6 апреля.

— Правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 миллионов рублей для предоставления грантов предпринимателям на создание сетей быстрого питания на территории города, — пояснил Собянин.

В своем Telegram-канале глава города уточнил, что подать заявки на открытие точек фастфуда изъявили желание уже 17 компаний.

Прием заявок на получение грантов на открытие точек быстрого питания начался в Москве 23 марта. Претендовать на грант могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные минимум за год до участия в конкурсе. Подавать документы нужно в бумажном виде в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Сумма гранта будет зависеть от площади точки питания: открытие фастфуда площадью от 10 до 25 квадратных метров дает право на сумму, равную одному миллиону рублей, от 25 до 50 квадратных метров — 1,5 миллиона рублей, от 50 до 100 квадратных метров — 2 миллиона рублей, от 100 квадратных метров и больше — 2,5 миллиона рублей.

Читайте также:
предоставление грантов Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте