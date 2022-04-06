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Собянин: Объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 миллиард рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общий объем грантов на создание и расширение сетей фастфуда в столице составил 1 миллиард рублей. Об этом глава города рассказал в среду, 6 апреля.
— Правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 миллионов рублей для предоставления грантов предпринимателям на создание сетей быстрого питания на территории города, — пояснил Собянин.
В своем Telegram-канале глава города уточнил, что подать заявки на открытие точек фастфуда изъявили желание уже 17 компаний.
Прием заявок на получение грантов на открытие точек быстрого питания начался в Москве 23 марта. Претендовать на грант могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные минимум за год до участия в конкурсе. Подавать документы нужно в бумажном виде в ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Сумма гранта будет зависеть от площади точки питания: открытие фастфуда площадью от 10 до 25 квадратных метров дает право на сумму, равную одному миллиону рублей, от 25 до 50 квадратных метров — 1,5 миллиона рублей, от 50 до 100 квадратных метров — 2 миллиона рублей, от 100 квадратных метров и больше — 2,5 миллиона рублей.
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