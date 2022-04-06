Эндокринолог объяснила, как правильно питаться при сахарном диабете

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, как правильно питаться при сахарном диабете.

Во-первых, нужно определиться с типом диеты и, как следствие, с количеством употребляемых в сутки углеводов.

— На сахар крови влияют углеводы: каши, фрукты, ягоды, хлеб. Чем меньше углеводов в рационе, тем реже будет подниматься сахар. Но пациенты часто избыточно сокращают норму углеводов, переходят буквально на кетодиету, и из-за этого возникает падение сахара, слабость и плохое самочувствие. Углеводы — это основные источники энергии, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Потребность в углеводах зависит от нагрузок: чем больше физических и психических нагрузок, тем больше потребность в углеводах. Больше углеводов нужно при наборе веса, их нужно комбинировать с белками и клетчаткой. При печеночной и почечной недостаточности нужно употреблять меньше жиров и больше углеводов. При гипотереозе потребность в углеводах увеличивается.

— Важно, чтобы в рационе было адекватное количество белка: рыба, курица, мясо, яйца. Это главный строительный материал. Также нам нужен весь спектр жиров, они при диабете тоже важны. Многие учитывают белки, жиры и углеводы, но про овощи забывают. А это и моторика, и микробиота кишечника, и чувство сытости. Поэтому правильное питание при диабете — это полноценное разнообразное питание, которое включает в себя все элементы, — отметила эксперт.

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