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Диетологи перечислили мешающие сбросить вес привычки

Ирина Игнатенко

Общество
Диетологи перечислили мешающие сбросить вес привычки
Фото: depositphotos

Американские диетологи Лиза Янг и Триста Бест назвали привычки, которые мешают сбросить лишний вес.

Большую роль в похудении играет размер порции нездоровой пищи. Диетологи рекомендовали существенно ограничить употребление продуктов с большим содержанием сахара, жира и соли, поскольку они способствуют накоплению лишних килограммов, передает ФАН.

Помимо питания, не следует забывать о полноценном отдыхе и выделять больше времени для сна. Также необходимо избегать стрессовых ситуаций, так как многие начинают «заедать» проблемы. Кроме того, стресс может увеличить количество абдоминального жира из-за повышения уровня гормона кортизола.

Также не стоит забывать о физической активности в течение дня. Пользу принесут ежедневные прогулки и утренняя зарядка, передает «Царьград».

Ранее врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова назвала три варианта завтраков, с которыми процесс похудения будет идти быстрее. Специалист подчеркнула, что именно от завтрака зависит как гормональный фон, так и чувство сытости в течение всего дня.

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