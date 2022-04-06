Диетологи перечислили мешающие сбросить вес привычки

Фото: depositphotos

Американские диетологи Лиза Янг и Триста Бест назвали привычки, которые мешают сбросить лишний вес.

Большую роль в похудении играет размер порции нездоровой пищи. Диетологи рекомендовали существенно ограничить употребление продуктов с большим содержанием сахара, жира и соли, поскольку они способствуют накоплению лишних килограммов, передает ФАН.

Помимо питания, не следует забывать о полноценном отдыхе и выделять больше времени для сна. Также необходимо избегать стрессовых ситуаций, так как многие начинают «заедать» проблемы. Кроме того, стресс может увеличить количество абдоминального жира из-за повышения уровня гормона кортизола.

Также не стоит забывать о физической активности в течение дня. Пользу принесут ежедневные прогулки и утренняя зарядка, передает «Царьград».

Ранее врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова назвала три варианта завтраков, с которыми процесс похудения будет идти быстрее. Специалист подчеркнула, что именно от завтрака зависит как гормональный фон, так и чувство сытости в течение всего дня.