Прием заявок на конкурс «Взгляд на город» завершился в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На конкурс короткометражного игрового и документального кино «Взгляд на город» было подано 200 заявок. Прием заявок завершился в среду, 6 апреля.

— Прием конкурсных работ продлится до 20 мая 2022 года. Большинство подавших заявки — профессиональные кинематографисты, то есть люди, способные увидеть город с неожиданного ракурса и умело показать увиденное всем, — подчеркнула сопредседатель жюри и председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Директор Института Генплана Москвы и член жюри конкурса Татьяна Гук отметила, что главной задачей участников является рассказать о столице и значимых архитектурных проектах города, сняв небольшой короткометражный ролик. Победители станут известны 8 июня 2022 года, а до 11 июня в павильоне Института на выставке «АРХ Москва» можно будет увидеть работы лидеров и призеров конкурса.

В состав жюри конкурса входят известные режиссеры, актеры, сценаристы, эксперты в сфере архитектуры и городского планирования. В их числе — сценарист Яна Прыжанкова, журналист, архитектурный критик Анна Мартовицкая, писатель и сценарист Алексей Гравицкий.

6 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о том, что в столице стартовал конкурс на создание заглавной музыкальной темы для городского транспорта.