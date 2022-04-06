Конкурс на создание музыкальной темы для городского транспорта стартовал в столице

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В столице стартовал конкурс на создание заглавной музыкальной темы для городского транспорта. Об этом в среду, 6 апреле, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Сегодня мы начинаем открытый конкурс среди российских музыкантов на написание главной звуковой темы для московского транспорта. Если вы музыкант или композитор, любите транспорт и хотите принять участие, заходите на сайт проекта. Там все подробности проведения конкурса и требования к участию, — рассказал Ликсутов.

Он пояснил, что заявки будут принимать в течение месяца — до 29 апреля. Конкурс продлится до 30 июня. Выбранная композиция будет звучать на всей инфраструктуре московского транспорта уже этой осенью, добавил заммэра.

Музыкальную тему будут выбирать зрители в несколько этапов, уточняет Telegram-канала «Дептранс Москвы».

25 марта пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о том, что для московского транспорта будет создано единое звуковое оформление. В пресс-службе пояснили, что единый звук перед аудиосообщениями на эскалаторах метро, в наземном транспорте и при звонке в кол-центр упростит восприятие информации в транспорте.