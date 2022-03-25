Единое звуковое оформление создадут для транспорта Москвы

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Для московского транспорта будет создано единое звуковое оформление. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Мы делаем так, чтобы люди могли быстрее сориентироваться в городском транспорте. Скоро мы запустим новое аудиооформление — единое для всего московского транспорта. Услышав сигнал, пассажирам станет проще понимать, какая информация важна для прослушивания, — заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Лучший звук для единого аудиооформления выберут с помощью голосования среди москвичей, конкурс будет запущен в ближайшее время. В Дептрансе Москвы пояснили, что единый звук перед аудиосообщениями на эскалаторах метро, в наземном транспорте и при звонке в кол-центр упростит восприятие информации в транспорте.

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство новой станции Митьково на МЦД-3. Он также отметил, что пассажиры МЦД-3 смогут таким образом воспользоваться еще одной пересадкой на метро. С Митьково можно будет пересесть на станцию «Сокольники» красной ветки метро, на БКЛ и наземный городской транспорт.