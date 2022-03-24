Сергей Собянин анонсировал строительство новой станции Митьково на МЦД-3

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице запланировано строительство новой станции Митьково на будущем третьем Московском центральном диаметре. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С коллегами из РЖД планируем построить новую станцию Митьково на будущем МЦД-3. Жители столичных районов Сокольники и Красносельский с населением больше 100 тысяч человек получат новые маршруты по Москве и области, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пассажиры МЦД-3 смогут таким образом воспользоваться еще одной пересадкой на метро. С Митьково можно будет пересесть на станцию «Сокольники» красной ветки метро, на БКЛ и наземный городской транспорт.

Новую станцию включат в состав Митьковской соединительной ветки, которую в настоящее время реконструируют с целью связать Казанское и Ленинградское железнодорожные направления.

— Таким образом получится новая сквозная линия МЦД-3 через центральную часть столицы, — резюмировал мэр.

21 марта Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции на Белорусском вокзале. Работы, по словам мэра, ведутся совместно с коллегами из РЖД.