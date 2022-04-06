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Офтальмолог объяснила, почему коррекцию зрения нужно сделать как можно быстрее

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Офтальмолог объяснила, почему коррекцию зрения нужно сделать как можно быстрее
Фото: depositphotos

Спрос на операции по коррекции зрения вырос за месяц на 20 процентов. Одна из веских причин — сильное подорожание и дефицит линз и очков.

Операция по восстановлению зрения позволяет вернуть его остроту, и пациенту больше не потребуются очки или линзы.

Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета ГД РФ по охране здоровья, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, почему люди решаются на операцию по восстановлению зрения и какие гарантии могут дать врачи.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Операция вместо линз и очков

— Контактные линзы — самое опасное средство коррекции зрения в долговременной перспективе. Это могут быть осложнения в инфекционном, дистрофическом плане для глаз. И мы говорим, что лазерная коррекция безопаснее, чем ношение линз. Увеличенный спрос обусловлен тем, что пациенты, которые давно хотели сделать операцию, наконец-то приняли решение в пользу коррекции. Имеются особенности оптики глаза, когда есть астигматизм, и человеку приходится очень долго ждать, чтобы линза была доставлена ему. А после коррекции таких проблем нет, — сказала офтальмохирург.

Врач отметила, что в прошлый месяц она одна выполнила более 500 операций, что говорит о спросе свыше 50 процентов. Стоимость коррекции зрения отобьется за два года.

— Если человек принял решение о коррекции, то это нужно сделать сейчас, потому что в дальнейшем выполнить коррекцию таким методом будет невозможно из-за отзыва лицензии, — предупредила эксперт.

Врачи сообщили, что правильный рацион является неотъемлемой частью здоровья глаз. По словам медиков, диета может помочь сохранить зрение сильным и снизить риск развития серьезных заболеваний глаз.

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