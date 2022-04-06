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Открытие Северо-Восточной хорды в пределах МКАД планируется в сентябре

Араз Салехов

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Открытие Северо-Восточной хорды в пределах МКАД планируется в сентябре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

В сентябре текущего года собираются открыть движение по всей Северо-Восточной хорде (СВХ) в пределах МКАД. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Ввод в эксплуатацию данного участка планируем завершить, а следовательно, запустить движение по СВХ, по поручению мэра города, в сентябре этого года. Таким образом, мы завершим строительство СВХ в переделах МКАД, — заявил он.

Глава столичного департамента уточнил, что участок от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе протяженностью 2,4 километра будет самой длинной эстакадой в городе. По его словам, на данном этапе монтаж пролетных строений завершен на 95 процентов.

Он также напомнил, что СВХ будет соединена с будущей трассой М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 1 апреля, Рафик Загрутдинов рассказал о завершении монтажа пролетных строений четырех эстакад съездов на Юго-Восточной хорде в районе Волгоградского проспекта. По его словам, на данном этапе специалисты ведут работы по бетонированию плиты дорожного полотна на этих эстакадах.

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