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Москвичей пригласили на прогулку по купеческому Замоскворечью

Араз Салехов

Город
Москвичей пригласили на прогулку по купеческому Замоскворечью
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жителей города пригласили на новый маршрут с аудиогидом по Замоскворечью, который посвящен купеческому наследию старинного московского района. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Замоскворечье — один из самых красивых и уютных районов столицы, до сегодняшнего дня сохранивший очарование прошлого и атмосферу старой Москвы. Команда портала «Узнай Москву» приглашает любителей архитектуры и истории на увлекательную экскурсию с новым аудиогидом, который доступен как на сайте, так и в мобильном приложении, — говорится в сообщении.

В ходе прогулки москвичи увидят особняк водочного короля Российской империи Петра Смирнова и дом колбасного короля Николая Григорьева. Помимо этого, горожане смогут узнать, какое здание называли «изумрудом Шехтеля».

Подробную информацию о маршруте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что парки Москвы пригласили жителей города на подготовленные беговые маршруты. Старты проходят каждую субботу в 09:00, а регистрации для участия не требуется.

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