Немецкие промышленники выступили против эмбарго на российский газ

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Представители промышленности ФРГ заявили, что при моментальном отказе от российского сырья экономические показатели страны упадут. Об этом в четверг, 7 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал SRF.

По мнению промышленников, если химическая компания BASF приостановит свою деятельность из-за отказа от сырья из России, то вероятно возникновение дефицита стройматериалов и полуфабрикатов. В связи с этим прекратится выпуск лобовых стекол и поставка автомобилей, из-за чего автомобильная промышленность остановится. Также пострадает пищевая отрасль и фармацевтика.

Авторы SRF считают, что в результате отказа от российского газа дефицит начнется во всех сферах и благосостояние Германии окажется под угрозой, передает агентство.

1 апреля бургомистр Гамбурга Петер Ченчер сообщил, что введение эмбарго на российские газ и нефть нанесет непоправимый ущерб экономике ФРГ. Он отметил, что не стоит поддерживать введение ограничений, если нет полной уверенности в том, что это повлияет на Россию.