В Подмосковье предложили гуманитарный проект для помощи детям-сиротам из ЛДНР

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московская область предложила гуманитарный проект для помощи детям-сиротам в Донбассе в обретении семьи. О предложенной губернатором области Андреем Воробьевым инициативе рассказал зампред правительства региона Вячеслав Духин.

— Мы хотим организовать анкетирование и сбор данных по всем детям относительно того, есть ли у них близкие родственники здесь или на территории России. Что может быть сделано, чтобы организовать их временное или постоянное пребывание на территории России, — отметил он.

Также будет установлено, имеются ли какие-либо данные в государственных базах данных или в базах Красного Креста.

Если родственников не найдут, то для детей предлагают найти временную опеку.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак добавил, что для оказания помощи детям-сиротам создадут совместный штаб под руководством уполномоченных по правам ребенка с обеих сторон. Штабу предстоит решить большое количество важных вопросов, передает «360».

Оказывают помощь беженцам из Донбасса не только власти Подмосковья, но и местные жители. Так, многодетная мама Татьяна Альмухаметова из Мытищ взяла под опеку сразу несколько семей беженцев. В активной волонтерской деятельности Татьяну активно поддерживает старшая дочь. Женщины помогают семьям с вещами, деньгами и размещением, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.