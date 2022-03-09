Жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, волонтеров и предприятия за собранную гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса.

За последние пять дней было собрано 400 тонн различного гуманитарного груза: продукты питания, одежда, канцелярские товары, предметы личной гигиены.

— Очень приятно, что люди самых разных возрастов, и совсем ребятишки, и взрослые, приносят все то, что востребовано и необходимо людям, которые находятся в сложной ситуации, — отметил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что работа по сбору гуманитарной помощи продолжится. По его словам, в Московской области есть множество точек, куда можно принести вещи, которые волонтеры передадут беженцам, передает «360».

До этого депутат Госдумы Артем Метелев и волонтеры навестили семьи беженцев в пункте временного размещения «Осташево» в Подмосковье. Артем Метелев отметил, что среди беженцев большое количество женщин с детьми. В ближайшее время будет решен вопрос со школами и детскими садами, а взрослые могут решить вопрос с трудоустройством.