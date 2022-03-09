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Подмосковные волонтеры привезли детские игрушки и фрукты беженцам из Донбасса

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковные волонтеры привезли детские игрушки и фрукты беженцам из Донбасса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Депутат Госдумы Артем Метелев и волонтеры навестили семьи беженцев в пункте временного размещения «Осташево» в Подмосковье, передает РИАМО.

Для семей передали гуманитарную помощь: детские игрушки, настольные игры и 30 килограммов фруктов. Для детей провели интерактивные мастер-классы, конкурсы.

Как отмечают волонтеры, подобные развлекательные мероприятия помогают детям легче перенести период эвакуации.

Артем Метелев отметил, что среди беженцев большое количество женщин с детьми. В ближайшее время будет решен вопрос со школами и детскими садами, а взрослые могут решить вопрос с трудоустройством.

Метелев выразил благодарность волонтерам, которые нашли время и силы для помощи нуждающимся, несмотря на собственные проблемы и занятость.

— Спасибо всему волонтерскому движению Московской области за то, что помогают в этой сложной кризисной ситуации, несмотря на свои жизненные сложности. Люди тратят свое время, свои силы, свои эмоции, отдаются полностью тем, кому нужна забота, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Почта России запустила программу трудоустройства беженцев.

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