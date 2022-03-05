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Почта России запустила программу трудоустройства беженцев

Иван Юминов

Общество
Почта России запустила программу трудоустройства беженцев
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Люди со статусом беженцев смогут устроиться на работу в Почту России по новой программе. Об этом сообщили в пресс-службе компании в субботу, 5 марта.

— Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения почты в 36 регионах России. Для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца, — говорится в сообщении.

Оформление, как уточняется, возможно по срочному или бессрочному трудовому договору. Информация о вакансиях доступна через центры занятости и единый контактный центр почты, отмечается на сайте Почты России.

5 марта член комиссии ОП Наталья Москвитина сообщила, что горячая линия по вопросам помощи беженцам из Донбасса стала доступна в Москве. Она отметила, что к настоящему моменту горожане принесли в пункты сбора гуманитарной помощи порядка полумиллиона килограммов продуктов и вещей.

Москвитина добавила, что операторы горячей линии предоставляют беженцам информацию о пунктах получения помощи, а также уточняют списки необходимых продуктов и вещей. Обратиться на горячую линию можно по номеру 8 (800) 200-04-92 (дополнительно — 0).

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