Горячая линия по вопросам помощи беженцам из Донбасса заработала в столице

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Горячая линия по вопросам помощи беженцам из Донбасса стала доступна в Москве. Об этом рассказала член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина в субботу, 5 марта.

Она отметила, что к настоящему моменту горожане принесли в пункты сбора гуманитарной помощи порядка полумиллиона килограммов продуктов и вещей. Главная задача в вопросе помощи беженцам — это поддержка беременных и семей с детьми.

— Поскольку это наш профиль и есть ресурсы, чтобы оперативно помочь, и объединились с православной гуманитарной миссией «Беженцы Донбасса». Спасибо каждому, кто не остался равнодушным и помогает нам. Люди чувствуют наше плечо, благодарят, — заявила член комиссии Общественной палаты России.

Москвитина добавила, что операторы горячей линии предоставляют беженцам информацию о пунктах получения помощи, а также уточняют списки необходимых продуктов и вещей.

Обратиться на горячую линию можно по номеру: 8-800-200-04-92 (дополнительно 0), пишет агентство городских новостей «Москва».

28 февраля заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сбор реабилитационного оборудования для инвалидов и пожилых людей, приехавших из ДНР и ЛНР, продолжается в Москве.