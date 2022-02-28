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Ракова заявила, что сбор средств реабилитации для беженцев из Донбасса проходит в Москве

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
Общество
Ракова заявила, что сбор средств реабилитации для беженцев из Донбасса проходит в Москве
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Сбор реабилитационного оборудования для инвалидов и пожилых людей, приехавших из Донецкой и Луганской независимых республик (ДНР и ЛНР), продолжается в Москве. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сейчас, когда особое внимание требуется людям с инвалидностью, жители столицы передают нуждающимся людям — беженцам из Донбасса и Луганска — специальное реабилитационное оборудование: трости, ходунки, костыли, кресла-коляски. Для этого мы сформировали прокатный фонд на базе одного из учреждений соцзащиты — московского ресурсного центра для инвалидов, — уточнила она.

Заммэра также добавила, что принять участие в акции может любой желающий, пункты сбора работают с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу, а в воскресенье — с 10:00 и до 17:45. С адресами пунктов сбора можно ознакомиться на официальном сайте департамента труда и соцзащиты.

Дети, которых эвакуировали из Донбасса в Россию, 28 февраля пошли в школы в Московской области.

Ранее была создана карта пунктов приема помощи для беженцев в Подмосковье. Местные жители могут принести в пункты приема посуду, детское питание, одежду, товары для ухода за детьми, средства личной гигиены.

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