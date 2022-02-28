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Почти 400 детей из ДНР и ЛНР пошли в школы в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Почти 400 детей из ДНР и ЛНР пошли в школы в Подмосковье
Фото: Pexels

Дети, которых эвакуировали из Донбасса в Россию, 28 февраля пошли в школы в Московской области. За парты сели почти 400 ребят, сообщает «360».

Ребят обеспечили необходимыми канцелярскими принадлежностями, учебниками. Новых учеников принимают учреждения в Подольске, Клину и Пушкинском округе.

Многие дети отмечают, что немного волнуются перед началом занятий, но им нравятся местные школы.

— Мне очень нравится! Сейчас чувствую радость и теплоту. Все красивое. Школа прямо огроменная, — рассказала одна из девочек.

Руководители и учителя школ, куда сегодня пришли новые ученики, пожелали удачи ребятам перед началом уроков. На первых занятиях дети рассказали о себе, своих семьях, родных городах.

Сообщается, что детям не придется добираться на занятия самостоятельно, будет организован их подвоз до школ.

Ранее была создана карта пунктов приема помощи для беженцев в Подмосковье. Местные жители могут принести в пункты приема посуду, детское питание, одежду, товары для ухода за детьми, средства личной гигиены.

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