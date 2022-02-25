Создана карта пунктов приема помощи для беженцев в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) создало интерактивную карту пунктов приема гуманитарной помощи в Подмосковье для беженцев из ДНР и ЛНР.

Для каждой точки на карте указаны адрес, контакты, описание и время работы.

Местные жители могут принести в пункты приема посуду, детское питание, одежду, товары для ухода за детьми, средства личной гигиены, постельное белье, различную бытовую технику. В пунктах принимают только новые товары.

Кроме того, можно принести в пункт продукты питания. Они не должны быть просроченными или с испорченной упаковкой.

Первые беженцы прибыли в регион 22 февраля. Накануне в Московскую область прибыл второй поезд. Глава ФМБА Вероника Скворцова пообещала, что беженцам будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Им будут доступны услуги педиатров и терапевтов, а также узких специалистов, передает «360».

Ранее сообщалось, что добровольцы начали собирать товары первой необходимости для беженцев.