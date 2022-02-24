Граждане из ЛДНР могут бесплатно вакцинироваться в Подмосковных лагерях для беженцев

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Граждане Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) имеют право бесплатно вакцинироваться и сделать ПЦР-тест в лагере для беженцев в Московской области. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

— Вообще все, что нужно для углубленной диспансеризации, здесь абсолютно бесплатно и в комфортных условиях можно сделать. <…> И профилактические осмотры, и любая помощь неотложная, скорая и специализированная. Все бесплатно. Здесь есть возможность провести ПЦР-тестирование, вакцинировать всех невакцинированных желающих, — уточнила она.

Скворцова также добавила, что примерно 95 процентов людей, находящихся в лагерях для беженцев — женщины и дети. Для них организована работа офтальмологов, ЛОРов, гинекологов и хирургов. Более того, в лагере работает реанимационная служба — после пережитого стресса у граждан могут быть нарушения сердечного ритма или обострение ишемической болезни сердца.

— Стараемся вместе все сделать так, чтобы люди хоть чуть-чуть чувствовали себя если никак дома, — передает слова главы ФМБА агентство городских новостей «Москва».

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».