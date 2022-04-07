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В России вырос спрос на семена и саженцы

Ирина Игнатенко

Общество
В России вырос спрос на семена и саженцы
Фото: Unsplash

Россияне активно закупают семена, саженцы и товары для сада. Спрос на подобные товары превысил показатели прошлого года в шесть раз. По словам экспертов, многие планируют экономить, выращивая часть продуктов своими силами на дачных участках.

Агроном-садовод из Чеховского района Андрей Нагайцев отмечает, что меньше всего хлопот с зеленью. Салаты, укроп, петрушка практически не требуют ухода.

Также эксперт советует посадить на участке традиционные корнеплоды: морковь, свеклу, редиску. Но за ними нужен уход, требуются качественная почва и обработка от вредителей.

Что касается саженцев, то высок интерес к яблоням. Чаще всего выбирают антоновку и карликовые яблони, передает портал «Подмосковье сегодня».

Также растет спрос на ягодные кустарники: голубику, ежевику.

Председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова ранее сообщила, что в Петербурге вырос спрос на готовую рассаду томатов и перца, так как у многих нет возможности высаживать овощи дома, передает издание «Невские новости».

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной, как подготовить свой участок к посадке ранних культур и какие семена лучше выбирать.

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