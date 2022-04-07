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Общероссийский народный фронт откроет свои представительства в ДНР и ЛНР

Александр Афонин

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Общероссийский народный фронт откроет свои представительства в ДНР и ЛНР
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Общероссийский народный фронт (ОНФ) откроет представительства в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в четверг, 7 апреля, в интервью Донецкому агентству новостей рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

— Открыть представительства Народного фронта в Донецкой и Луганской народных республиках мы решили в тот самый день, когда Российская Федерация признала независимость государств Донбасса, — сказал он.

Кузнецов отметил, что задача ОНФ сейчас — во всем помогать жителям народных республик. По его словам, «мы один народ и своих не бросаем».

Руководитель исполкома напомнил, что 6 апреля в Луганске открыли склад Общероссийского народного фронта. В будущем планируется открыть еще одно помещение в Донецке. Затем и постоянные представительства.

Общероссийский народный фронт основан в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина. Идея создания ОНФ исходила из соображений создания широкой общественной коалиции для решения задач развития России. Сегодня главная цель фронта — контроль над исполнением указов главы государства.

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