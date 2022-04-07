Фото: Pixabay/Himsan

8 апреля в православии чтят память Архангела Гавриила. В народе этот праздник нарекли Гавриилом Благовестом. Именно этот святой оповестил Деву Марию о рождении Божественного Младенца и велел дать ему имя Иисус.

На Благовеста следует загадывать желания. По верованиям, Святой спускается с небес, чтобы услышать их. Тем, чьи мысли будут самыми светлыми, а мечты заветными, Гавриил обязательно поможет.

Под большим запретом в этот день рукоделие. Если ослушаться и начать вязать, шить или вышивать, то святой в гневе не только накличет сухоту рук, но и может сжечь дом. Люди верили, что Гавриил распоряжается молнией, поэтому старались не гневить его понапрасну.

Приметы погоды:

Если цветет черемуха — можно высаживать картошку.

Погода этого дня покажет, какими будут октябрьские дни.

Заморозки утром — к холодному лету.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как исполнить заветное желание 8 апреля

Именины отмечают: Авраам, Алла, Альберт, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Степан.