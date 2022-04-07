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Эксперт оценила новые условия продажи жилья

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт оценила новые условия продажи жилья
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова оценила новые условия продажи жилья, которые вступили в силу в апреле 2022 года.

По словам эксперта, самый интересный тренд на рынке ипотечного кредитования в настоящее время — это закрепление в договоре возможности снизить ставку по заявлению в период кредитования.

Она пояснила, что подобная практика у банков встречалась и ранее, но применялась довольно редко.

— Это большой шаг вперед. Нам известно об одном банке, который уже внес такие изменения в кредитный договор. Он же снизил ставки по ипотечным программам на готовое жилье до 17,55 процента при условии преференции и быстрой сделки. В некоторых банках отменилась обязательная страховка, что позволяет экономить, — добавила Татьяна Решетникова в комментарии Life.ru.

При этом, по ее словам, начал расти интерес к анонсированной программе для IT-специалистов. По ней можно не только приобрести квартиру по сниженной ставке, но и рефинансировать ипотечный кредит, оформленный двумя годами ранее.

Эксперты отмечают, что в настоящее время растет спрос на рынке первичного жилья.

7 марта руководитель отдела аналитики ЦИАН Алексей Попов рассказал, что цены на рынке жилья могут снизиться.

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