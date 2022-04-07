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Эксперт поддержал идею ввести десятидневные выходные в мае

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт поддержал идею ввести десятидневные выходные в мае
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец поддержал предложение сделать выходными дни с 1 по 10 мая. По его мнению, данное предложение имеет ряд положительных моментов.

Продолжительные выходные будут стимулировать работу людей на земле, что, в свою очередь, приведет к поддержке домохозяйств в плане продукции, производимой на огородах.

Кроме того, по мнению эксперта, длинные выходные могут позитивно сказаться на общественных настроениях, особенно, если в это время установится хорошая погода. Люди смогут провести время с друзьями, семьей, выехать на природу. Такой отдых станет отличной профилактикой стресса, передает «Царьград».

Ранее идею о продлении майских праздников до десяти дней выдвинули в Госдуме. С таким предложением выступил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, передает ФАН.

В беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова продлить нерабочие дни в мае.

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