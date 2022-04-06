В Госдуме предложили удлинить майские каникулы до 10 дней

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В России есть необходимость удлинить майские праздники в 2022 году до десяти дней. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

По словам парламентария, за 10 дней россияне успеют не только провести время с близкими, но и высадить все необходимое в своих огородах.

— Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок, — отметил он.

Даванков также напомнил, что в России подорожал «борщевой набор». В связи с этим гражданам необходимо дать время, чтобы обеспечить себя овощами.

Вице-спикер Думы подытожил, что РФ имеет опыт длинных выходных, которые практиковались во время пандемии COVID-19.

До этого эксперты OneTwoTrip посоветовали грамотно распоряжаться выходными, приуроченными к государственным праздникам. Таким образом можно будет отдохнуть полтора месяца, при этом взяв всего 19 дней официального отпуска. По их мнению, если добавить три отгула к празднику 8 Марта, то выходные увеличатся до восьми дней. Майские праздники можно продлить еще, оформив отпуск в три дня между выходными, и отдохнуть полноценные две недели.