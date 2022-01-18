Эксперты раскрыли способ продлить себе отпуск в 2022 году

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Эксперты OneTwoTrip посоветовали грамотно распоряжаться выходными, приуроченными к государственным праздникам. Таким образом можно будет отдохнуть полтора месяца, при этом взяв всего 19 дней официального отпуска.

— Если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы продлятся 47 дней, — утверждают эксперты.

По их мнению, если добавить три отгула к празднику 8 Марта, то выходные увеличатся до восьми дней.

Майские праздники можно продлить еще, оформив отпуск в три дня между выходными и отдохнуть полноценные две недели.

— Совмещая отпуск и праздничные выходные в этом году, можно провести на отдыхе от пяти до 15 дней — а значит, времени хватит на полноценные путешествия. Такие поездки могут стать отличным поводом для изучения родного края или новых для себя городов и стран. Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару после их окончания обычно выгоднее, чем в сами даты, — объяснила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Подобным образом можно действовать в июне и ноябре, с размахом отметив День России и День народного единства, по девять дней каждый, передает РИА Новости.

Россиянам рассказали, когда еще в 2022 году ожидаются длинные выходные. В 2022 году в РФ утверждены 118 выходных и праздничных дней, следует из производственного календаря, утвержденного Министерством труда РФ.