Россиянам рассказали, когда еще в 2022 году ожидаются длинные выходные

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В 2022 году в России утверждены 118 выходных и праздничных дней, следует из производственного календаря, утвержденным Министерством труда РФ.

Помимо уже прошедших длинных выходных с 31 декабря по 9 января, россияне будут отдыхать 23 февраля, 6, 7 и 8 марта.

Также выходными объявлены 1 по 3 и с 7 по 10 мая.

В июне отдыхать предстоит с 11 по 13 число, а в ноябре — с 4 по 6.

В декабре в Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем постоянно. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что необходимо сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе, чтобы дать возможность россиянам подготовиться к празднованию Нового года.

А глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники из-за скачка смертности и присоединить эти дни к отпускам россиян. Таким образом, по словам Жириновского, к существующим 28 отпускным дням можно будет прибавить еще 15. Лидер ЛДПР уточнил, что граждане будут вправе распределить эти 15 дней так, как они сами захотят.

При этом эксперты не оценили предложение Жириновского. Они считают, что вероятность воплощения этой идеи в жизнь крайне низка.