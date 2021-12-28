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Эксперты оценили идею Жириновского об отмене новогодних каникул

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты оценили идею Жириновского об отмене новогодних каникул
Фото: Пресс-служба Госдумы

Эксперты оценили предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отмене новогодних каникул.

Длинные новогодние каникулы нельзя отменять, потому что это единственная возможность для россиян провести больше времени со своими детьми. Такое мнение высказал заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

— В это время зимние каникулы у школьников, и семейные россияне проводят эти каникулы вместе с детьми. Это основа этого праздника. Многие уезжают с детьми отдыхать в теплые края, или проводят зимний досуг, — отметил он в комментарии НСН.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева также не поддержала подобную идею. Она отметила, навряд ли подобные поправки могут внести в Трудовой кодекс.

Вероятность того, что будут меняться годами устоявшиеся новогодние праздничные дни с 1 по 8 января, по ее мнению, достаточно низка, передает Москва 24.

28 декабря Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники из-за экстремального скачка смертности, присоединив эти дни к отпускам россиян.

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