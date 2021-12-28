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Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и включить их в отпуска россиян

Евгений Белоусов

Общество
Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и включить их в отпуска россиян
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники из-за скачка смертности и присоединить эти дни к отпускам россиян.

Таким образом, по словам Жириновского, к существующим 28 дням отпускным дням можно будет прибавить еще 15. Лидер ЛДПР уточнил, что граждане будут вправе распределить эти 15 дней так, как они сами захотят.

— Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать, — объяснил Жириновский.

Он отметил, что новогодние праздники — это период экстремального скачка смертности. По его словам, они провоцируют людей на пьянство, преступления и драки. Также в этих днях Жириновский видит экономические потери. Вместо этого, утверждает он, можно заняться полезными делами.

— Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить, — передает его слова РИА Новости.

В октябре Жириновский выдвинул идею отменить в российских общеобразовательных учреждениях домашние задания и двойки. По мнению политика, успеваемость учащихся следует оценивать по двум параметрам: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». От плохой оценки школьник должен иметь возможность отказаться и попробовать исправить ее на следующем занятии.

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