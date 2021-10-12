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Жириновский призвал отменить домашние задания в российских школах

Виктория Сикерина

Политика
Жириновский призвал отменить домашние задания в российских школах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул идею отменить в российских общеобразовательных учреждениях домашние задания и двойки. Такое предложение он высказал во вторник, 12 октября, в ходе пленарного заседания Государственной думы.

По мнению политика, успеваемость учащихся следует оценивать по двум параметрам: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». От плохой оценки школьник должен иметь возможность отказаться и попробовать исправить ее на следующем занятии.

Также Владимир Жириновский призвал отменить домашние задания из-за высокой нагрузки детей. По его мнению, учиться школьники должны до четырех часов ежедневно, передает издание Nation News со ссылкой на слова политика.

Лидер ЛДПР известен своими необычными идеями. Так, летом текущего года он пригрозил непривитым россиянам тюремными сроками. Тогда Владимир Жириновский заявил, что с осени в России будут привлекать к уголовной ответственности граждан, больных COVID-19, которые заразили других людей. Он даже предположил, что в Уголовном кодексе появится новая статья.

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