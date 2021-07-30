Жириновский пригрозил тюремными сроками непривитым от COVID-19 гражданам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил непривитым россиянам тюремными сроками. Он предположил, что, начиная с осени, в России будут привлекать к уголовной ответственности граждан, больных COVID-19, которые заразили других людей.

Политик отметил, что осенью россиян «ждут более жесткие меры» и «усиление ответственности». Жириновский предположил, что в Уголовном кодексе появится новая статья. Так, если россиянин с коронавирусом контактировал с неопределенным кругом лиц и кто-то из них тоже заболел, то гражданина привлекут к уголовной ответственности.

— Надо остановить эпидемию, — призвал Жириновский в эфире ЛДПР-ТВ, видео опубликовано на Youtube.

Депутат сказал, что срок наказания в этом случае будет от трех до семи лет лишения свободы. Он добавил, что отношение к непривитым россиянам может стать хуже, так как власти станут заботиться «только о тех, кто хочет жить».

Около недели назад Жириновский уже предупреждал о жестких мерах для противников вакцинации. По его словам, осенью могут начать увольнять людей, которые не привились от коронавируса.

При этом депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко сообщал, что врачей нужно привлекать к уголовной ответственности за некомпетентные высказывания и за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса.

Кроме того, Онищенко заявлял 9 июля, что почти половина жителей планеты сделала прививку от коронавируса. По его словам, в мире вакцинировались 3,3 миллиарда человек из семи миллиардов жителей планеты.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».