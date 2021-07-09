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Около половины жителей планеты вакцинировались от COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Около половины жителей планеты вакцинировались от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти половина жителей планеты сделала прививку от коронавируса. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, в мире вакцинировались 3,3 миллиарда человек из семи миллиардов жителей планеты. Онищенко уточнил, что в статистику входят все те, кто сделал как минимум одну прививку.

— Вакцинация сегодня — единственный возможный способ забыть про эту инфекцию. Нужно привиться нам каждому, каждый стране, всей планете, — подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что на данный момент больше всего человек вакцинировалось в Китае, пишет РИАМО.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.

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