Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. Об этом в среду, 7 июля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза.

— Всего вакцинировано по состоянию на сегодняшнее утро первым компонентом почти 27 миллионов человек, из них получили оба компонента 18,5 миллиона человек, — пояснила Голикова.

Она добавила, что правительство планирует выделить 2,5 миллиарда рублей на приобретение лекарств почти для 790 тысяч пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в амбулаторных условиях.

Голикова подчеркнула, что для появления коллективного иммунитета в стране 80 процентов взрослых россиян должны или вакцинироваться, или переболеть, пишет РИА Новости.

Ранее Голикова сообщала, что в Москве наблюдается снижение случаев коронавируса, однако еще рано отказываться от антиковидных мер. Она добавила, что в 82 регионах РФ число пациентов с коронавирусом растет. Москва является единственным городом, где фиксируется снижение случаев коронавируса. Голикова также уточнила, что на данный момент запрет на проведение развлекательных мероприятий и на оказание услуг общественного питания по ночам введен в 69 регионах России.

Президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о заявках зарубежных компаний на регистрацию вакцин в России. Он также сообщал, что Москва, Подмосковье, Чечня, Белгородская и Тюменская области — лидеры по возрастанию темпов вакцинации от коронавируса среди регионов.