Голикова рассказала о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

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В Москве наблюдается снижение случаев коронавируса, однако еще рано отказываться от антиковидных мер. Об этом в среду, 7 июля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, необходимо продолжать ограничительные меры, введенные в столице, несмотря на положительные изменения.

— Снижение мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения, — отметила Голикова.

Она добавила, что в 82 регионах РФ число пациентов с коронавирусом растет. Москва является единственным городом, где фиксируется снижение случаев коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о заявках зарубежных компаний на регистрацию вакцин в России. Он также сообщал, что Москва, Подмосковье, Чечня, Белгородская и Тюменская области — лидеры по возрастанию темпов вакцинации от коронавируса среди регионов.