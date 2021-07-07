Голикова оценила запрет на проведение массовых мероприятий в регионах России

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На данный момент запрет на проведение развлекательных мероприятий и на оказание услуг общественного питания по ночам введен в 69 регионах России. Об этом в среду, 7 июля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, за последние три недели соответствующий запрет ввели 14 регионов России. Она добавила, что в 66 субъектах РФ сохраняются ограничительные мероприятия для граждан старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.

— Не запрещены сегодня массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 регионах. В отдельных из них мы видим, что заболеваемость за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень, — подчеркнула Голикова.

Она уточнила, что масочный режим, который ввели в стране из-за пандемии коронавируса, на данный момент сохраняется на всей территории России, пишет РИА Новости.

Ранее Голикова сообщала, что в Москве наблюдается снижение случаев коронавируса, однако еще рано отказываться от антиковидных мер. Она добавила, что в 82 регионах РФ число пациентов с коронавирусом растет. Москва является единственным городом, где фиксируется снижение случаев коронавируса.

Президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о заявках зарубежных компаний на регистрацию вакцин в России. Он также сообщал, что Москва, Подмосковье, Чечня, Белгородская и Тюменская области — лидеры по возрастанию темпов вакцинации от коронавируса среди регионов.